“Ita Airways deve restare italiana”: il 9 aprile il flash mob in piazza Grassi a Fiumicino

Fiumicino – “Le ultime notizie che arrivano dal fronte Ita-Alitalia sono niente affatto rassicuranti”. Lo dichiarano, in una nota, Vincenzo D’Intino, capogruppo di Italexit Fiumicino, e Alessandro Aguzzetti capogruppo Italexit X Municipio, che aggiungono: “Le dimissioni contemporanee di sei membri sui nove che compongono il consiglio di amministrazione aprono il campo a leciti dubbi sulla tenuta dell’operazione e, se a questo si aggiungono le voci di consulenze esterne pagate a prezzi folli, la confusione della gestione politica, che da subito ci è sembrata inadeguata, l’incertezza sul futuro dei lavoratori i dubbi si trasformano in sospetti e in paure”.

“L’unica cosa certa sembra essere l’acquisizione da parte di investitori esteri della ormai ex compagnia di bandiera italiana. Perdere un asset così strategico sarebbe, per il nostro paese, un colpo quasi mortale perché andrebbe a corrodere ulteriormente il peso dell’Italia nello scacchiere geopolitico ed economico europeo”, proseguono.

“Questo non possiamo permettercelo e soprattutto non possiamo permetterci la perdita annunciata di migliaia di posti di lavoro, cosa che sui territori di Fiumicino e del decimo Municipio avrebbe una ricaduta in termini sociali drammatica. La quasi totalità di questi lavoratori, infatti, risiede nei nostri territori e lo sforzo che le amministrazioni dovrebbero sostenere per far fronte a questa emergenza sarebbe insopportabile. A nulla servono le promesse da marinaio del Sindaco Montino che ha assicurato, in passato, la ricollocazione nell’organico comunale di cinquemila esodati di Alitalia. In situazioni come questa più che sparate elettorali servirebbe da parte della politica una certa serietà, quella serietà che né a livello locale né a livello nazionale abbiamo visto.

Infine, l’annuncio di un flash mob di protesta: “Per ribadire che Ita Airways deve rimanere italiana, per sostenere i lavoratori coinvolti in questa macelleria sociale e per sollecitare le forze politiche nazionali e locali abbiamo indetto un flash mob per sabato 9 aprile, in mattinata, dalle ore 10, in piazza G.B. Grassi a Fiumicino”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Aeroporto di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link