Ladispoli, tutti i mercoledì rinnovo delle carte di identità per gli appuntamenti saltati dal 18 al 29 marzo per il Covid

Ladispoli – L’amministrazione comunale informa che i cittadini che avevano prenotato un appuntamento presso l’ufficio demografico per il rinnovo delle carte di identità nel periodo compreso tra il 18 marzo al 29 marzo, e non hanno potuto usufruirne a causa della chiusura per Covid, possono recarsi tutti i mercoledì, senza appuntamento, presso gli sportelli dell’anagrafe in piazza Falcone dalle ore 9,00 alle 13,00, muniti della precedente prenotazione.

