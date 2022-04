Lazio: è tempo di lavoro nel turismo

Il Lazio è una delle regioni più belle d’Italia, tantissimi sono i nostri borghi che possono diventare una vera e propria ricchezza, finalmente qualcosa si sta muovendo: è notizia di qualche giorno fa, 4,5 milioni di euro sono i fondi con cui la a Regione Lazio intende sostenere e valorizzare i Comuni del Lazio ed Enti privati con sede legale e/o operativa nel Lazio attraverso un bando che scade a fine maggio. Una cosa è certa: sono già tantissimi coloro che programmano investimenti nel settore e, per questo motivo, è bene tenersi pronti con un profilo lavorativo aggiornato in modo da poter candidarsi subito. Uno dei requisiti più gettonati ovviamente è la conoscenza della lingua inglese per questo è bene tenersi in allenamento con insegnanti madrelingua inglese online in modo da diventare veramente competitivi.

Turismo: in Lazio si può

Nel nostro territorio è sempre più necessario riprendere un discorso per lo più dimenticato: serve innovazione nel comparto turistico. Le prospettive di sviluppo sono davvero tantissime. Ne siamo consapevoli. La nostra è una realtà molto ampia: non c’è sempre e solo Roma con il Colosseo o il Foro Imperiale, senza togliere nulla all’incanto della nostra Capitale, c’è però molto altro ed infatti qualche settimana fa è uscito uno spot tra il serio e l’irriverente capace di far riflettere. Sono i piccoli comuni a diventare importanti per una nuova visione di turismo anche nella nostra realtà, a pochi chilometri da Roma tantissimi borghi aspettano di diventare mete di rilevanza internazionale. L’offerta locale è importante: ottima gastronomia, bellezze naturali di rilievo, attrattori culturali che possono diventare fondamentali un una vision di turismo innovativa e differente dalle solite. In una situazione simile nascono anche nuove opportunità di lavoro legate per lo più al mondo dell’accoglienza extralberghiera. E’ necessario capire e formarsi per quanto concerne le case vacanze, le locazioni turistiche, i bed and breakfast e tutto ciò che può essere alternativo alla classica ricettività. I numeri dei borghi non saranno mai gli stessi delle grandi città per questo motivo l’offerta deve essere diversa, sostanzialmente più a misura d’uomo. Ma è proprio con un turismo che diventa molto meno di massa che urge avere un’ottima conoscenza delle lingue straniere ed in particolare di quella inglese sicuramente la più nota a tutti. Per esercitare la propria fluency e per avere quell’accento perfetto che aggiunge valore alla propria professionalità sono perfetti i corsi online con insegnanti madrelingua offerti da EF English Live, nota società specializzata nella formazione linguistica.

Lavoro: serve migliorare le competenze sulla lingua inglese

Anche nel Lazio, nonostante il periodo particolare, crescono le opportunità di lavoro. In questa primavera possiamo ben dire che le offerte non mancano, finalmente, uno dei requisiti base, però, è sempre la conoscenza della lingua inglese.

In regione si cercano:

pizzaioli per la stagione estiva,

camerieri: con o senza formazione per la stagione estiva,

impiegati per la Motorizzazione Civile,

magazzinieri per diverse realtà della GDO,



Ci sono poi tantissimi altri ruoli aperti in diverse realtà come Amazon, McDonalds e multinazionali di alcuni settori.