Malagò: “Sarò presento all’incontro tra Arianna Fontana e la Fisg”

Roma – In coda alle recenti Olimpiadi Invernali, con discussione avviata già in corso di competizione, si è svolta la polemica tra Arianna Fontana e la Federazione Italiana Sport sul Ghiaccio (leggi qui). A riguardo è intervento Giovanni Malagò, che durante la cerimonia di riconsegna del Tricolore al Quirinale, ha detto: “Nell’incontro tra la Fisg e Arianna saremo presenti io e Carlo Mornati”.

L’argomento sarà un eventuale proseguimento di carriera dell’azzurra insieme alla Federazione. “Non mi sembra che altri sport e altri paesi siano scevri da situazioni e polemiche – ha sottolineato il Presidente del Coni – rientra nella dinamica di questo mondo. E poi voi di cosa avreste parlato altrimenti? È un po’ di peperoncino..”.

