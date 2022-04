Ostia – Era costata ben 530mila la Casa della Cultura “Gigi Proietti” di Ostia che, nel weekend appena trascorso, è stata devastata da ignoti vandali.

I danni sono ingenti: bagni distrutti, pareti imbrattate, porte sfondate. E adesso le cinque classi dell’istituto comprensivo “Vega” – ospiti della Casa della Cultura dal novembre 2020 – dovranno fare ritorno nel vecchio edificio di via delle Quinqueremi.

Foto 3 di 5









L’immobile di via Calenzana, che un tempo ospitava il mercato coperto di San Fiorenzo, era stato ceduto dal Campidoglio al Municipio X nel 2019. A quel punto era partita l’imponente opera di ristrutturazione e bonifica dell’area, per un investimento totale di oltre mezzo milione di euro.

Erano tanti i progetti per la Casa della Cultura. Oggi, nel fare la conta dei danni, non resta che l’amarezza: “E’ sconfortante vedere distrutto un lavoro così importante”, commentano gli esponenti del Movimento 5 Stelle ed ex amministratori del territorio Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti.

Che, però, non hanno alcuna intenzione di arrendersi: “Ci auguriamo che i lavori di ripristino dello stato dei luoghi avvengano in tempi ragionevoli e si possa rinnovare il regolamento di utilizzo della Casa della Cultura e riprendere il percorso partecipativo iniziato affinché si definisca il futuro definitivo modello di gestione pubblico, partecipato e condiviso della Casa della Cultura Gigi Proietti – chiariscono dal M5S -. Richieste, queste, che porteremo in discussione nel Consiglio municipale di giovedì 7 aprile – annunciano con una nostra mozione”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ostia e del X Municipio, clicca su questo link.