“Papa Francesco visiterà il Libano a giugno 2022”

Città del Vaticano - Il presidente del Libano Michel Aoun, in un tweet, annuncia che è stato informato dall’ambasciatore pontificio che Papa Francesco visiterà il Libano il prossimo giugno. "A condizione - scrive - che la data e il programma della visita saranno determinati in coordinamento tra Libano e Santa Sede". Nessuna conferma, ad ora, da parte del Vaticano. (fonte Agi)

الرئيس عون تبلغ من السفير البابوي ان البابا فرنسيس سيزور لبنان في حزيران المقبل على ان يحدد موعد الزيارة وبرنامجها بالتنسيق بين لبنان والكرسي الرسولي — Lebanese Presidency (@LBpresidency) April 5, 2022

