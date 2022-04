Pomezia, si dimette l’assessore Stefano Ielmini

Pomezia – Si è dimesso, per motivi personali, l’assessore del Comune di Pomezia, Stefano Ielmini. Lo fa sapere, in una nota, l’Amministrazione comunale. “Voglio ringraziare Ielmini per il lavoro svolto in questi anni – il commento del sindaco Zuccalà –. Il suo prezioso contributo ci ha permesso di raggiungere grandi risultati in questi anni, sia nell’ambito della raccolta differenziata che nell’ambito finanziario, diminuendo il debito ereditato senza intaccare i servizi: continueremo a lavorare in questa direzione per il benessere della nostra comunità”.

