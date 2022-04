Roma: nel mirino le piazze dello spaccio, bloccati 16 pusher

Roma – Dalle prime ore della mattina, gli investigatori del commissariato Flaminio Nuovo, con l’apporto dei colleghi del Distretto di PS Ponte Milvio, al termine di una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, stanno dando esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Roma nei confronti di 16 persone gravemente indiziate dei delitti di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish, marijuana e cocaina.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.