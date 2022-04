Atp Finals 2022, Binaghi: “Grandi risultati nel 2021. Il prossimo sarà ancora così”

“La fine delle limitazioni per la pandemia sarà uno stimolo per creare nuove opportunità e offrire un’esperienza ancora migliore”: così il presidente della Federazione Italiana Tennis, Angelo Binaghi, alla presentazione della seconda edizione torinese delle Atp Finals.

“Nella prima edizione abbiamo ottenuto risultati straordinari – ha aggiunto in video-collegamento con Palazzo Madama, sede della conferenza stampa – raggiungendo 113 Paesi nel mondo e quasi 110 milioni di persone: Torino deve affermarsi come capitale mondiale del tennis, vanno ancora scritte pagine importanti nella storia di questo sport”.

“E’ un evento di interesse internazionale, il governo è impegnato al fianco della Federazione Italiana Tennis ed è una manifestazione che promuoverà la città di Torino e l’Italia nel mondo”.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega allo Sport, Valentina Vezzali ha dichiarato durante la conferenza stampa del torneo, in programma dal 13 al 20 novembre.

“Sarà un’occasione per ribadire che lo sport unisce sacrificio e passione – ha aggiunto – anche in un momento difficile come questo per l’Europa, oggi teatro di guerra, lo sport è messaggero di pace e solidarietà”. (Ansa).

(foto@Federtennis/Facebook)

