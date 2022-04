Carbonara day, in cucina con Checco allo Scapicollo

Roma – Con quasi cento anni di ristorazione alle spalle, chi più di Checco allo Scapicollo è titolato per parlare di cucina romana? Lo storico ristorante romano, noto anche come il ristorante delle celebrità, situato in Zona Eur in Via Dei Genieri, 5, è ovviamente uno dei protagonisti assoluti della giornata dedicata alla Carbonara. Politici, sportivi, attori italiani e non solo hanno apprezzato con grande gusto, tornando più volte, la cucina di Checco.

La famiglia Testa si occupa di ristorazione per grandi e piccoli eventi facendosi conoscere come una delle storiche firme della Capitale in fatto di cucina gourmet e romanità a tavola. In quasi cento anni nel locale di Checco hanno festeggiato le proprie nozze la bellezza di oltre duemila eventi che hanno accompagnato la storia di Roma e dei romani.

E per il Carbonara day, Checco allo Scapicollo ha deciso di fare un regalo a tutti: postare un video di come preparare una carbonara doc. Non resta che “rubare” con gli occhi e… mettersi a tavola.

