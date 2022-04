Dorothea Wierer: “I Giochi del 2026 sono lontani.. la vita da atleta non è eterna”

Roma – Dorothea è una delle atlete azzurre delle nevi più vincenti. Tre titoli mondiali e due coppe del mondo conquistate per l’atleta del V Nucleo delle Fiamme Gialle. Ai recenti Giochi Invernali ha portato a casa un bronzo individuale nella sprint.

Una carriera straordinaria che i suoi tifosi vorrebbero che proseguisse fino alle prossime Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Alle domande della stampa ieri al Quirinale, in occasione della riconsegna del Tricolore, la Wierer ha dichiarato all’Adnkronos: “Quattro anni a Milano-Cortina? Sono tanti. Nella vita di un’atleta possono succedere tante cose, la vita da atleta non è eterna, dipende dalle motivazioni, la testa, il fisico e devi essere fortunato di non farti male. È lontano”.

(foto@fisi.org)

