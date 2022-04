Fiumicino, ha un attacco cardiaco in aeroporto: passeggero salvato da un addetto alla sicurezza

Fiumicino – Un passeggero in procinto di partire dall’aeroporto di Fiumicino colto da un attacco cardiaco è stato salvato in extremis grazie all’intervento tempestivo di un addetto aeroportuale alla sicurezza di Adr Secuirity, che lo ha subito rianimato, con il supporto del defibrillatore, in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

“Appena varcati i controlli di sicurezza ho visto quest’uomo che avvertiva un malore e si accasciava – ha raccontato l’addetto alla sicurezza di Aeroporti di Roma, Luciano Forgia, da 15 anni in servizio nello scalo romano – Quando mi sono avvicinato ho subito intuito dal polso che non c’era più il battito cardiaco. Così, grazie alle mie competenze e all’abilitazione alla pratica del cosiddetto BLSD, il protocollo per la rianimazione cardio-polmonare, sono subito intervenuto”.

“Dopo avere avvisato subito i medici del vicino pronto soccorso aeroportuale di AdR – prosegue l’uomo – ho praticato dapprima il massaggio cardiaco; quindi lo abbiano rianimato con il supporto del defibrillatore. Questo ha consentito di salvargli la vita, perché nel frattempo il passeggero ha cominciato a riprendere i sensi e a respirare. Poi, naturalmente sono intervenuti i medici e gli infermieri che lo hanno trasferito in ambulanza in ospedale”.

“Per me è stato davvero una gioia immensa – conclude l’addetto di AdR Security – rivedere aperti gli occhi di quell’uomo. Avere la consapevolezza di essere riusciti a salvare una vita umana. Tutto questo rientra nello spirito AdR, ogni giorno lavoriamo per la salvaguardia del passeggero e per me questo è impagabile”. (fonte Ansa)

