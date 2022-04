Fiumicino, Tatini: “Bambini e insegnanti al freddo, alla Rodano split ‘vietati'”

Fiumicino – “Se è vero che le normative danno dei parametri di massima per lo stop ai riscaldamenti. è altrettanto vero che ci vuole la cura del buon padre di famiglia per capire se e come sia possibile derogare da regolamenti rigidi. Rigidi quanto questo scampolo d’inverno, che sta costringendo alunni e maestri della scuola elementare Rodano a subire il freddo fermi ai banchi per ore”.

A parlare è Vanessa Tatini della lista civica Crescere Insieme, che rincara la dose, “l sistema di riscaldamento della scuola Rodano – spiega – è fatto con gli split, dunque un sistema molto elastico, che consente anche un utilizzo spot in casi di intenso freddo, senza dover per forza mettere in moto l’intera macchina di un classico riscaldamento a caldaia. Peccato però che nessuna deroga sia stata fatta per le elementari (contrariamente a quanto per fortuna accaduto alla materna); quegli split sono senza corrente, bloccati alla fonte, impossibilitati ad essere utilizzati anche solo per stemperare le aule.

E così in aula si va col cappotto e le ‘nuvolette’ che escono dalla bocca, incrociando le dita che la primavera arrivi subito e si faccia sentire. E le proteste e i malumori aumentano, tanto da arrivare anche a Crescere Insieme. Peccato – conclude Tatini – perché basterebbe così poco per risolvere la situazione…”

