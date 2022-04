Freddo a Fiumicino: il Comune proroga l’accensione dei termosifoni nelle scuole

Fiumicino – “Sono giorni di grande freddo inaspettato a Fiumicino. Ed è per questo motivo che l’Assessorato ai Lavori Pubblici ha richiesto al Sindaco, Esterino Montino, una proroga dell’accensione dei riscaldamenti dei plessi scolastici quali: nido, materna, elementari e medie del Comune di Fiumicino”. E’ quanto si legge in una nota dell’assessore Angelo Caroccia, che spiega: “L’ordinanza avrà effetto immediato e terminerà solo quando questo anomalo freddo lascerà finalmente il passo ad un clima più primaverile”.

