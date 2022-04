Latina – Questa mattina, in occasione della “Giornata Internazionale dello Sport”, la campionessa olimpica di canottaggio Valentina Rodini ha incontrato gli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale Manfredini di Pontinia.

Prima presso il plesso di Quartaccio e in tarda mattinata nella sede centrale di Pontinia, l’atleta delle Fiamme Gialle ha raccontato la sua esperienza agli studenti della scuola secondaria di primo grado e a quelli della primaria.

Foto 2 di 2



Accolta dalla dirigente scolastica Michela Zuccaro, sulle note dell’Inno di Mameli intonato e interpretato dagli alunni, Valentina si è soffermata sull’importanza del seguire la strada intrapresa per raggiungere i propri obiettivi, anche davanti alle difficoltà.

I due incontri sono andati oltre i tempi inizialmente previsti a causa delle numerose domande dei ragazzi e delle ragazze dell’Istituto. Incuriositi e affascinati, non si sono fatti scappare la possibilità di “indagare” sulla sua carriera sportiva e sulla sua vita privata, divisa tra studio e impegno per il sociale.

Un vero e proprio discorso motivazionale, quello di Valentina, che per oltre due ore ha lasciato gli studenti dei due plessi con gli occhi puntati su di lei, concentrati per coglierne ogni sfumatura. Prima dei saluti, gli studenti hanno omaggiato la campionessa con dei disegni realizzati da loro per l’occasione e un omaggio floreale. Durante l’incontro presso la sede centrale, sono intervenuti l’Assessore con delega alla Cultura del Comune di Pontinia Maria Rita D’Alessio, e i Consiglieri Romina Realacci e Fabiana Cappelli.

Così la Dirigente Michela Zuccaro nel ringraziare il gradito ospite: “l’incontro con la Campionessa Valentina Rodini è l’ultimo, in ordine di tempo, di una serie di incontri con personalità del mondo dello sport, della cultura e della legalità che, con la loro esperienza, ci auspichiamo riescano a trasmettere emozioni e a motivare gli studenti per diventare, un domani, uomini e donne migliori”.

