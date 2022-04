Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Un blando campo di alta pressione interessa temporaneamente la Penisola regalando a questa giornata di martedì connotati discreti al più variabili sulla Sardegna. Ma quella variabilità è il segnale che qualcosa sta per cambiare, essa è infatti relativa all’azione di un’area di bassa pressione che al momento si trova sul Nord Africa ma nelle prossime 24 ore sarà agganciata dal flusso instabile che dalla depressione scandinava tornerà ad interessare l’Europa occidentale. Il connubio tra le due azioni formerà una nuova saccatura con annesso minimo che transiterà sulla Penisola nella giornata di mercoledì lasciando qualche strascico di instabilità anche per giovedì. Essendo il minimo originariamente nord africano, la perturbazione che vi si assocerà non riuscirà a salire troppo di latitudine interessando prevalentemente le regioni centro meridionali. Torneranno piogge, rovesci, qualche temporale e anche qualche nevicata in Montagna che tuttavia cadrà a quote medio alte in Appennino. Da venerdì maggiore variabilità in un contesto ampiamente soleggiato ma durerà poco, nell’arco del weekend è atteso un nuovo peggioramento che porterà clima anche più freddo dopo il rialzo termico di questi prossimi giorni.

METEO MERCOLEDÌ 06 APRILE: Nord, soleggiato al mattino con qualche leggera velatura in transito. Tra il pomeriggio e la sera qualche nube in più tra Liguria , Emilia Romagna e Nordest ma senza fenomeni, al più isolati sulle Prealpi orientali. Centro, piogge e rovesci fin dal mattino sulla Sardegna, nuvolosità in aumento altrove con piogge entro il pomeriggio anche su Toscana centro meridionale, Umbria, Lazio e più isolata su Marche meridionali e Abruzzo. Neve in Appennino sopra i 1400-1500m. Sud, cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino salvo nubi in aumento sulla Campania. Dal pomeriggio piogge in Campania in estensione entro sera anche a Molise e Puglia e in nottata a Basilicata, Calabria e nord Sicilia. Temperature in calo in Sardegna, in lieve aumento altrove. Venti moderati meridionali con rinforzi sui bacini occidentali e i Canali. Mari mossi, fino a molto mossi i bacini occidentali.

Evoluzione meteo Lazio

MERCOLEDI’: avvio di giornata soleggiato su Toscana, Umbria e Lazio, seppur con nubi medio-alte in rapido ispessimento, specie sul Lazio. Tra pomeriggio e sera giunge però rapidamente una perturbazione dal Tirreno, con nubi e piogge in veloce diffusione specie sui settori laziali, in estensione successiva anche a medio-bassa Toscana e Umbria. Temperature in calo nei massimi, specie da metà pomeriggio; neve in serata dai 1300-1500m di quota. Venti deboli o a tratti moderati nord orientali al mattino, poi in rotazione e locale rinforzo da Sud. Mare da poco mosso a mosso.

Commento del previsore Lazio

Martedì pausa soleggiata su Toscana, Umbria e Lazio con cieli al più parzialmente nuvolosi. Clima rigido per il periodo al mattino con temperature basse e locali gelate sulle valli appenniniche; massime invece in netta ripresa su valori più miti. Mercoledì, dopo un avvio di giornata discreto, giunge rapidamente una nuova perturbazione dal Tirreno, responsabile di piogge diffuse tra pomeriggio e sera, soprattutto sul Lazio, e un nuovo calo termico. Seguiranno giornata più variabili, meno piovose ma soprattutto molto più miti.

