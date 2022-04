Fiumicino – Un intero quartiere riunito nella sua parrocchia per festeggiare il nuovo progetto di una chiesa più grande, che possa accogliere tutti i fedeli. Così, ieri martedì 5 aprile alle ore 18:00, a Parco Leonardo, presso la chiesa di San Benedetto Abate, si è svolta, alla presenza non solo del Vescovo della diocesi di Porto-Santa Rufina, Gianrico Ruzza, del Sindaco di Fiumicino Esterino Montino, del vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca e del Parroco Don Javier Pelez Velasquez, ma anche di una nutrita folla di residenti del quartiere, la cerimonia di consegna del terreno di via del Perugino alla parrocchia San Benedetto Abate di Parco Leonardo.

Il terreno, che oggi è adibito a grande parcheggio sterrato, sarà destinato alla nuova e più grande chiesa; la cessione con la relativa firma è stato un evento attesissimo da parte di un’intera comunità numericamente in crescita e che si è sempre dovuta accontentare di spazi molto piccoli e sacrificati per le celebrazioni religiose e l’accoglienza dei fedeli. Ubicazione strategica quella di via del Perugino, geograficamente al centro di Parco Leonardo, tra le aree residenziali di Pleiadi, Athena, Polis, i centri di nuova costruzione e le aree commerciali come il Centro Leonardo e Parco da Vinci.

di 10 Galleria fotografica Nuova parrocchia a Parco Leonardo: il Comune cede i terreni









Già qualche giorno fa, attraverso i social, il presidente del Comitato di quartiere, Antonio Canto, ne aveva dato notizia, annunciando data e orario per l’appuntamento dell’agognata firma delle istituzioni. Il Comitato infatti ha seguito sin dall’inizio la questione, divenendone primo sostenitore e fautore di tavoli di incontro. “Siamo soddisfatti di questo ulteriore passo avanti per la crescita del quartiere – commenta Canto -. Mai come oggi è fondamentale avere luoghi di aggregazione che mettano insieme le persone, alimentando consapevolezza e capacità di ascolto. Avere necessità di nuovi spazi vuol dire che la parrocchia cresce, i bambini aumentano e le famiglie scelgono Parco Leonardo. Noi come comitato continuiamo a dare il nostro contributo, lavoriamo sulle certezze per portare benefici alla comunità. È stato un buon giorno e ne arriveranno altri, con pazienza riusciamo a fare passi avanti”.

Un percorso lungo che si è risolto in un passaggio importante, la firma dell’atto di cessione ufficiale che farà partire la successiva macchina della richiesta fondi per la realizzazione della nuova chiesa. Ripercorrendo rapidamente le vicende, dal 2018, dopo la stipula di una convenzione con la società di costruzione in capo a Caltagirone (Consorzio Spi) i terreni in questione sono stati trasferiti al Comune di Fiumicino, che aveva espresso chiara intenzione di cederli a breve alla suddetta parrocchia. E’ così è avvenuto, con una cerimonia annunciata e solenne proprio negli spazi antistanti l’attuale prefabbricato della chiesa, tutti i cittadini sono stati chiamati a festeggiare l’evento importante e cruciale perché sancisce l’inizio di un altro percorso di rinascita e costruzione per la comunità: la richiesta dei finanziamenti per la realizzazione del progetto.

La cerimonia

Dopo una iniziale e piccola cerimonia di benedizione Padre Javier, commosso ed emozionato, ha preso la parola ricordando quanto è stato fatto per arrivare a questo momento, ringraziando non solo le istituzioni, ma anche il Comitato, le Associazioni e i fedeli tutti che tanto hanno sperato in una casa spirituale più adeguata.

“Ricordo che questa era una richiesta presente ancor prima che si insediasse questa amministrazione, e oggi le cose si sono evolute, vediamo il campetto per esempio. Dopo anni e anni di burocrazia siamo riusciti ad avere anche l’area per l’ampliamento della parrocchia e ci tengo qui a dire che questo è stato un argomento sempre presente sui tavoli di incontro e che non è stato facile, ma siamo felici di aver ottenuto questo risultato riponendo la fiducia sempre in chi ci ha creduto con perseveranza. Questo è chiaramente un primo passo, e ci dovremo impegnare tutti, fedeli e anche Amministrazione comunale farà la sua parte affinché si possa andare avanti in questo progetto; questi sono luoghi importanti per una comunità, perché non solo luoghi di fede ma anche di ritrovo, di aggregazioni centrali per la nostra città alla quale noi teniamo particolarmente”, le parole del vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca

“Una comunità parrocchiale è anche una comunità umana; qui riunite ci sono famiglie, bambini, ragazzi e anziani che hanno sofferto la mancanza di un edificio di culto e ringrazio l’Amministrazione Comunale che ha voluto fortemente questo momento e che ha dato i primi riscontri alla nostra prima richiesta appoggiandola e comprendendola in pieno; è bellissimo, noi riceviamo questo dono e cominciamo a pensare ad una fattiva costruzione, sarà lunga, ma abbiamo posto oggi un primo sassolino, poi vorremo la prima pietra e poi arriveremo all’edificio; è un segno che la roccia è Cristo ma la roccia siete voi gente, popolo, sorelle e fratelli, che credete in lui – afferma mons. Gianrico Ruzza, Vescovo della Diocesi di Porto-Santa Rufina -. Questa è una festa bella per la città di Fiumicino perché quando si incontrano due realtà importanti come Amministrazione pubblica e comunità parrocchiana, e si instaura questa sintonia, è meraviglioso e insieme agevolano la vita delle persone. Una alleanza questa tra Stato e Chiesa positiva che deve dare l’esempio a tante situazioni nel mondo che non si fondano su questa collaborazione, e ne viene meno la pace e l’amore tra i popoli. Ringrazio il Sindaco perché ciò che è stato fatto oggi sancisce il futuro di questa città e di questo quartiere. Il comune ha compiuto 30 anni di vita proprio due giorni fa, e in questo anniversario siamo riusciti in questa impresa, grazie”.

“Ringrazio la comunità di Parco Leonardo ma anche la Diocesi che ha contribuito insieme al parroco, il Vescovo precedente e l’attuale appena insediato, a sottopormi la problematica. Volevo spiegare come dopo diversi anni siamo finalmente riusciti ad arrivare alla firma di questo atto per comprendere a pieno le dinamiche delle cose. Solo l’estate scorsa l’Amministrazione comunale è riuscita ad acquisire definitivamente l’area in questione, il quartiere è particolare per la convenzione esistente, quindi noi avevamo la necessità di acquisire al patrimonio l’appezzamento, e che per lungo tempo non ci era mai stato concesso, ma a forza di insistere siamo riusciti a convincere il proprietario – afferma il sindaco Montino -. L’area della chiesa, da piano particolareggiato, non doveva sorgere qui, ma nella parte estrema di Parco Leonardo, lì dove ancora ci sono edifici in costruzione a completamento del quartiere. Ma era sbagliata la collocazione perché troppo marginale, mentre la chiesa deve essere centrale ad un quartiere, il baricentro della comunità. Quando è stata individuata quest’area invece ci sono state remore circa l’adiacente cavalcavia, la vicina rotonda, ma la struttura a mio avviso poteva nascere rialzandola e costruendola su un terrapieno, in modo che chi passa, chi entra o esce da questo quartiere il primo edificio visibile sia proprio la chiesa monumentale, a simboleggiare una chiesa che si eleva, segno distintivo di una zona importante, anche internazionale. Sappiamo che non è sufficiente avere il terreno e lo sforzo che la diocesi e la comunità devono fare adesso è importante, ma noi ovviamente vorremo dare il nostro contributo. Insieme.”

Sul finire della cerimonia, una Associazione di Fiumicino ha donato una somma di denaro alla parrocchia per l’istallazione all’interno della chiesa sorgente di un simbolo del passaggio del Principe degli Apostoli, Pietro, da Fiumicino nel suo viaggio per mare verso Roma.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Aeroporto di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link