Ucraina, lo Shaktar Donetsk in Europa per il Tour della Pace

Roberto De Zerbi e lo staff italiano dello Shakhtar Donetsk partiranno domani 7 aprile, per Istanbul.

A 44 giorni dallo scoppio della guerra in Ucraina e della sospensione delle attività sportive, tutti i calciatori ucraini dello Shakhtar, compreso qualche giovane della Under 19 e forse qualche altro calciatore ucraino tesserato per altro club, si ritroveranno in Turchia per iniziare la preparazione in vista di un possibile tour europeo di amichevoli benefiche in favore della popolazione ucraina. (Ansa)

