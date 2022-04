Ucraina, il Papa: “Assistiamo all’impotenza dell’Onu”. E mostra la bandiera: “Viene da Bucha”

Città del Vaticano – Nel conflitto tra Russia e Ucraina “assistiamo all’impotenza dell’Onu”. Al termine dell’Udienza Generale di oggi (leggi qui), Papa Francesco torna a condannare gli orrori della guerra nell’est Europa, facendo eco alle parole del presidente Zelesnky che proprio ieri è intervenuto al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (leggi qui).

Francesco, commosso, tuona contro gli orrori di Bucha, un massacro di cui era stato informato dai giornalisti che lo avevano accompagnato sul volo papale di ritorno da Malta (leggi qui): “Le recenti notizie sulla guerra in Ucraina, anziché portare sollievo e speranza, attestano invece nuove atrocità, come il massacro di Bucha: crudeltà sempre più orrende, compiute anche contro civili, donne e bambini inermi. Sono vittime il cui sangue innocente grida fino al Cielo e implora: si metta fine a questa guerra! Si facciano tacere le armi! Si smetta di seminare morte e distruzione! Preghiamo insieme per questo…”

Poi un gesto che vale più di mille parole: srotola e mostra la bandiera giallo-blu dell’Ucraina: “Ieri, proprio da Bucha, mi hanno portato questa bandiera. Questa bandiera viene dalla guerra, proprio da quella città martoriata, Bucha. E anche, ci sono qui alcuni bambini ucraini che ci accompagnano. Salutiamoli e preghiamo insieme con loro. Questi bambini sono dovuti fuggire e arrivare a una terra straniera: questo è uno dei frutti della guerra. Non dimentichiamoli, e non dimentichiamo il popolo ucraino. È duro essere sradicati dalla propria terra per una guerra”.

(Il Faro online) Foto © Vatican Media – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & Vaticano

ilfaroonline.it è su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Papa & Vaticano, clicca su questo link.

ilfaroonline.it è anche su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte