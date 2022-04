Non solo il massacro Bucha: Kiev indaga su oltre 4mila crimini di guerra

Kiev – Dopo che sono emerse le immagini che testimoniavano del massacro commesso a Bucha, i pubblici ministeri ucraini hanno annunciato indagini su 4.684 presunti crimini di guerra russi. Secondo i dati diffusi dall’ufficio del pubblico ministero, un totale di 4.468 potenziali crimini di guerra sono stati inseriti tra quelli oggetti di inchiesta a partire da ieri, ma la cifra cresce di centinaia di casi ogni giorno. Il procuratore generale ucraino Iryna Venediktova ha descritto “l’inferno” delle città recentemente liberate intorno a Kiev e ha promesso di “punire le persone disumane” che ne sono responsabili nel corso di una conferenza stampa a Bucha di cui riferisce il Guardian. (fonte Adnkronos)

