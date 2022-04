Ucraina, Orban chiama Putin: “Cessate il fuoco immediato e negoziati in Ungheria”

Budapest – Viktor Orban ha parlato oggi con Vladimir Putin e gli ha chiesto “il cessate il fuoco immediato” in Ucraina. E’ stato lo stesso premier ungherese, reduce dalla vittoria elettorale di domenica scorsa, a riferire, in una conferenza stampa, del colloquio telefonico durante il quale ha invitato Putin a colloqui di pace con l’Ucraina in Ungheria, con la partecipazione anche del presidente francese Emmanuel Macron e del cancelliere tedesco Olaf Scholz. La risposta del presidente russo è stata “positiva”, ha detto ancora Orban specificando che Putin ha detto però che avrebbe delle condizioni. (fonte Adnkronos)

