Femminicidio: in Consiglio regionale del Lazio proiezione del Cortometraggio “Daisy” contro violenza di genere

Un cortometraggio, contro il femminicidio e la violenza di ogni genere: si svolgerà domani, 8 aprile 2022, alle ore 10,30, presso la sede del Consiglio regionale del Lazio – Sala Mechelli, in via della Pisana 1301, la presentazione e proiezione di “Daisy”.

All’evento interverranno il vicepresidente del Consiglio Regionale del Lazio, Giuseppe Emanuele Cangemi, la Consigliera regionale e componente dell’Ufficio di Presidenza, Michela Di Biase, la Capo Sezione “Pari Opportunità e prospettiva di genere” dello Stato Maggiore Difesa, Rosa Vinciguerra, il Primo dirigente dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso della Polizia di Stato, Massimo Improta, l’attrice Emanuela Rossi, Cristina Guerra, Giornalista Tg1, Manuela Moreno, Giornalista Tg2.

L’incontro verrà moderato da Maria Grazia Tetti, Presidente del Premio Internazionale Evento Donna. Sarà presente la regista del cortometraggio, Diletta Di Nicolantonio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Regione Lazio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.