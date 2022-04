Fiumicino, fuga di consiglieri dalla Lega: botta e risposta Pd-Carroccio

Fiumicino – A distanza di settimane dal commissariamento della Lega a Fiumicino, con annessa “fuga” di consiglieri comunali dalle file del Carroccio, il Pd critica il partito di Salvini e mette in discussione l’unità del centrodestra nella cittadina aeroportuale. E lo fa proprio durante il Consiglio comunale, dove la Lega non ha più rappresentanti.

“Con l’uscita dal partito di Salvini dei consiglieri D’Intino e Poggio, si sancisce il fallimento di un progetto politico le cui debolezze erano già sotto gli occhi di tutti. Ma si sancisce anche la spaccatura del centrodestra“, afferma il capogruppo del Partito Democratico, Stefano Calcaterra.

“Una spaccatura evidente non solo dal fatto che i due consiglieri hanno scelto di aderire a gruppi diversi, pur venendo dallo stesso partito – sottolinea il capogruppo -, ma anche dal voto, oggi in aula, sul regolamento del trasporto scolastico che ha visto i due ex consiglieri della Lega votare a favore mentre FdI astenersi insieme a Crescere insieme. La favoletta del centrodestra unito e compatto scricchiola e i cittadini se ne accorgeranno presto”.

Immediata la replica. “L‘uscita dei due ormai ex consiglieri comunali della Lega è stata già ampiamente metabolizzata dal partito. Ne è prova il gran numero di militanti e associazioni locali che si sono avvicinate a noi in questo periodo, sintomo di una forte capacità di attrazione politica del gruppo dirigente locale”, le parole di Monica Picca, commissario della Lega a Fiumicino e Luca Quintavalle, segretario politico Lega Roma Provincia Nord.

“A casa nostra la dialettica interna rappresenta un fatto assolutamente naturale e le scelte delle persone, seppur divergenti, sono sempre rispettate. Cosa che non accade invece nel Pd, che, in passato, quando non si è trovato d’accordo su alcune decisioni, ha persino trasformato la Commissione attività produttiva del Comune di Fiumicino in un ring, con tanto di interventi di carabinieri e ambulanza (leggi qui). Alla faccia del confronto civile e democratico”, concludono.

