La Regione Lazio finanzia corsi formativi destinati ai Caregiver familiari

Pubblicato l’avviso destinato agli operatori economici, accreditati per la realizzazione di interventi di formazione, per l’organizzazione di corsi professionali di base rivolti ai Caregiver familiari. Con questo intervento la Regione vuole sostenere sia questa figura di supporto familiare, grazie alla specializzazione professionale, sia le persone fragili, con la finalità di migliorare la loro qualità della vita. L’avviso, indetto dalla società LAZIOcrea S.p.A., mette a disposizione 150mila euro per la realizzazione di corsi.

“Il Caregiver familiare è la memoria storica del percorso effettuato dal proprio assistito, l’interprete e traduttore dei suoi bisogni, aspettative e progetti – spiega l’Assessore alle Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e ASP Alessandra Troncarelli -. Molto spesso è chiamato però a mettere in campo abilità e conoscenze acquisite, il più delle volte, solo con l’esperienza pratica maturata nel tempo. Pertanto, siamo voluti intervenire per offrire a questa figura un supporto maggiore, con un sostegno informativo e formativo in grado di favorire la conoscenza del proprio ruolo. In questo modo cerchiamo anche di alleviare il carico emotivo del Caregiver, fornendo un aiuto psicologico ed evitando un sovraccarico di responsabilità. Ricordo che le risorse stanziate rientrano in un percorso già avviato lo scorso giugno quando abbiamo approvato le “Linee guida regionali per il riconoscimento del ‘Caregiver familiare’, stanziando 6 milioni di euro per la formalizzazione di questa figura, dando così gli strumenti ai distretti socio-sanitari per sviluppare programmi di sollievo intorno ad essa”.

La formazione di base, destinata in totale a 1150 persone, dovrà essere articolata in lezioni teoriche, dibattiti ed esercitazioni pratiche; la durata del corso sarà di 21 ore e per il suo svolgimento dovranno essere individuati sia docenti, quali infermieri, fisioterapisti, logopedisti, educatori, sia tutor esperti. Sono previste 50 edizioni del corso e ad ognuna di queste potranno partecipare 23 Caregiver familiari, con le attività che dovranno essere realizzate entro il 31 dicembre 2022.

Il percorso professionale avrà l’obiettivo di favorire l’informazione in merito alle diverse opportunità offerte a livello assistenziale dalla rete integrata per le persone con disabilità e non autosufficienti; di promuovere la conoscenza sia delle procedure di accesso ai vari servizi sanitari, socio sanitari e sociali, sia delle modalità di gestione dei rapporti con i referenti dei servizi territoriali ed ospedalieri; di incentivare le competenze base per la gestione domiciliare sia di bisogni più o meno complessi della persona fragile sia dello stress psico-fisico di chi si ne prende cura.

Il presente avviso è consultabile al link https://www.laziocrea.it/gare/avviso-pubblico-per-laffidamento-della-formazione-di-base-destinata-ai-caregiver-familiari/ gli operatori economici, oltre a rispettare tutti i requisiti di partecipazione previsti, dovranno inviare la manifestazione di interesse esclusivamente attraverso la piattaforma di e-procurement S.TEL.LA. entro, e non oltre, il termine delle ore 16:00 del giorno 20 aprile 2022.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Regione Lazio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.