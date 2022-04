Lutto nel calcio di Serie A, morto Emiliano Mascetti bandiera del Verona

Verona – E’ morto Emiliano Mascetti, leggendaria bandiera dell’Hellas Verona dello scudetto. Aveva 79 anni e lascia la sua famiglia dopo una lunga malattia.

Fu uno dei grandi calciatori di quella squadra che alla fine del Campionato di Serie A vinse lo storico titolo. Vestì la maglia gialloblu per undici stagioni, da dirigente ha lavorato per la Roma e l’Atalanta. Era chiamato affettuosamente ‘Ciccio’ e giocò anche con il Torino. Segnò 35 reti in Serie A e per nove anni, al termine della carriera, fu parte dello staff del Verona e lo fece 9 anni. Lo Scudetto arrivò nel 1985 e il team fu guidato da Osvaldo Bagnoli.

Il Verona lo ricorda in questo modo sulla pagina ufficiale Facebook della società: “Il Presidente #Setti e tutto l’#HVFC piangono la scomparsa della Leggenda gialloblù Emiliano ‘Ciccio’ #Mascetti, dapprima bandiera sul campo e poi Direttore Sportivo dello #Scudetto. Un abbraccio colmo di affetto e commozione al figlio Matteo e a tutta la famiglia”.

(foto@HellasVeronaFacebook)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.