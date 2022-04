Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. La perturbazione che mercoledì avrà attraversato le nostre regioni centro-meridionali attarderà i suoi effetti nella giornata di giovedì sulle regioni del Sud, dove il tempo migliorerà comunque entro sera. Sulle regioni centrali si ripristineranno condizioni di tempo via via più soleggiato, anche se non sarà duraturo. Sull’Europa centro-settentrionali, infatti, rimarrà attiva una dinamica circolazione di bassa pressione orchestrata da un profondo vortice centrato sul sud della Scandinavia e alimentato da fredde correnti in discesa dall’Artico. Dal suo centro si articolerà una nuova perturbazione che nel corso di giovedì raggiungerà l’arco alpino, innescando un peggioramento sul settore occidentale. Nelle 24 ore successive scorrerà verso est impegnando le Alpi impegnando essenzialmente le Alpi e tratti dell’alta Toscana, ma nel corso della giornata qualche fenomeno potrà sconfinare a Prealpi e alte pianure centro-orientali. Sarà accompagnata da correnti più miti che determineranno un aumento delle temperature, soprattutto al Nordovest e sulle regioni adriatiche, dove il riscaldamento sarà favorito anche da sostenuti venti di Garbino in caduta dall’Appennino.

METEO GIOVEDI’ 07 APRILE. Nuvoloso sulle Alpi occidentali con piogge più frequenti sui confini valdostani in estensione fino a quelli lombardi, limite neve in rialzo fino a 1900m. Soleggiato o poco nuvoloso sul resto delle regioni centro-settentrionali, nuvoloso invece al Sud con piogge e rovesci sparsi in graduale attenuazione nel corso della giornata, fino a totale esaurimento in serata, anche con parziali schiarite. Ultimi fiocchi di neve sull’Appennino centro-meridionale dai 1300/1600m. Temperature in aumento, ad eccezione del basso Tirreno. Venti tesi da ovest-nordovest con ulteriori rinforzi sui bacini occidentali e possibili mareggiate sulle coste occidentali delle isole maggiori e su quelle del basso Tirreno.

Evoluzione meteo Lazio

GIOVEDI’: la perturbazione del giorno precedente rinnova residue piogge notturne specie tra Lazio e Umbria, ma in esaurimento. Segue una giornata spiccatamente variabile tra sole e nubi irregolari, che tenderanno ad ispessirsi sulla medio-alta Toscana dove nel corso del pomeriggio ed in serata sarà possibile qualche nuova debole precipitazione, specie sulle aree preappenniniche. Sporadiche piogge anche sull’Umbria orientale, più asciutto e soleggiato sul Lazio. Possibili nubi basse in sollevamento a valle al primo mattino. Temperature in ripresa nei massimi. Venti fino a moderati a tratti tesi di Libeccio con mare tendente a mosso.

Commento del previsore Lazio

Martedì pausa soleggiata su Toscana, Umbria e Lazio con cieli al più parzialmente nuvolosi. Clima rigido per il periodo al mattino con temperature basse e locali gelate sulle valli appenniniche; massime invece in netta ripresa su valori più miti. Mercoledì, dopo un avvio di giornata discreto, giunge rapidamente una nuova perturbazione dal Tirreno, responsabile di piogge diffuse tra pomeriggio e sera, soprattutto sul Lazio, e un nuovo calo termico. Seguiranno giornata più variabili, meno piovose ma soprattutto molto più miti.

(Fonte: 3B Meteo)