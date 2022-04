Mezza maratona, il 10 aprile a Monza i Campionati Italiani

Domenica 10 aprile la città di Monza ospiterà i Campionati Italiani Paralimpici di Mezza Maratona edizione 2022.

La maratonina, organizzata in collaborazione con la società Olympia Athletic Teams, si terrà all’interno della seconda tappa del circuito Milano&Monza Run Free. Il percorso, che si articolerà all’interno del Parco di Monza, si sviluppa su più giri non identici su un misto di strade asfaltate e strade bianche.

Sono otto gli atleti partecipanti e cinque i titoli tricolori di mezza maratona in palio: quattro maschili (T12, T38, T46, T54) e uno femminile (T38). La gara, che ha registrato l’iscrizione di oltre 1000 atleti, prenderà il via da Cascina San Fedele.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.