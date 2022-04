Neobanca: la banca del futuro

Negli ultimi anni gli istituti di credito stanno vivendo un’importante rivoluzione, dovuta alle grandi novità che sono sorte in campo tecnologico. Il settore fintech ha avuto un notevole sviluppo, la cui concretizzazione è avvenuta con la creazione e la diffusione sempre più massicce delle cosiddette neobanche.

Le neobank sono delle piattaforme bancarie digitali che si caratterizzano principalmente per l’assenza di sedi fisiche: la struttura digitale ha del tutto soppiantato la necessità di luoghi in cui operare in presenza, con tutta una serie di ricadute positive sui costi e sulla struttura stessa delle piattaforme.

Infatti, queste nuove banche non sono da confondere con i conti correnti on line proposti già da molti anni dalle banche tradizionali, in quanto presentano caratteristiche innovative e vantaggi di altro genere.

Come funziona la neobank

La neobank ha un modello di business diverso rispetto a quello degli istituti di credito tradizionale. Poiché hanno spese inferiori grazie all’assenza di filiale e a un personale piuttosto ridotto, possono offrire all’utenza conti bancari con costi più contenuti o addirittura piani base free. I conti premium delle neobanche, caratterizzati da una gamma di servizi più ampi, hanno comunque un costo inferiore rispetto a quelli delle banche tradizionali.

Tutto ciò porta dei vantaggi al cliente finale che può gestire in autonomia i propri conti, usufruendo di una gamma di servizi personalizzati e con costi contenuti.

Le neobanche, infatti, hanno una struttura interamente digitale, utilizzabile sia da pc sia da mobile, ed è molto più leggera, in quanto svincolata dalla burocrazia.

Proprio lo snellimento delle procedure burocratiche a partire dal 2016 ha permesso, nel Regno Unito, la nascita della prima neobanca a cui, nel corso del tempo, sono seguite molte altre banche dello stesso tipo.

Perché la neobanca è la banca del futuro

Non si tratta solo di un istituto bancario nuovo, ma di un sistema proiettato nel futuro. Non per niente le neobank vengono chiamate anche challenge bank proprio per il loro carattere sfidante.

Se attualmente una parte della clientela bancaria si presenta ancora un po’ scettica di fronte a una struttura che non ha sedi fisiche, è molto probabile che i nativi digitali si trovino in buona confidenza con questo sistema, che è facile e intuitivo: in una parola, veramente smart.

Del resto, l’utilizzo di una piattaforma digitale non deve far pensare a un sistema rischioso: anzi, proprio perché nate con una vocazione digitale, queste strutture utilizzano tecnologie avanzate e intelligenza artificiale, che consente di contrastare il rischio di frodi informatiche pur essendo semplicissime da utilizzare.

Si basano, infatti, su autenticazione a due fattori e sfruttano i dati biometrici: ciò significa che per autenticarsi è possibile utilizzare la semplice impronta digitale o il riconoscimento facciale. Si tratta di dati estremamente sicuri e non replicabili che, allo stesso tempo, non richiedono di dover ricordare password complesse. Insomma, un sistema che unisce la massima sicurezza con una ottima usabilità.

Per chi è consigliata la neobanca

Aprire un conto in una neobanca è rapido e semplice. Si fa direttamente on line, senza necessità di compilare moduli complessi e di dover presentare numerosi documenti. In questo modo, si ottiene rapidamente l’accesso al proprio conto, sul quale si può operare 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

Inoltre, spesso per il cliente utilizzare un conto di questo tipo è conveniente, in quanto consente pagamenti peer-to-peer senza commissioni e offre una serie di servizi interessanti. Per esempio, alcune neobanche offrono servizi per la gestione delle spese e per il risparmio, accumulando, per esempio, piccole somme sul proprio conto, in una sezione separata.

Vi sono poi altri servizi dedicati a un target specifico, come per esempio cashback, microcredito, o altri bonus legati alla fidelizzazione del cliente, etc.

Insomma, chi desidera un rapporto snello e veloce con la propria banca, non può che trovare vantaggi da un sistema nuovo ma che, nel futuro, sarà sempre più la normalità.