Recupero del Paradiso sul Mare: pubblicato l’avviso per la ricerca del Responsabile della progettazione definitiva

Anzio – “L’Avviso di interpello per la ricerca del Tecnico Responsabile della progettazione definitiva per il recupero del Paradiso sul Mare, pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture nei giorni scorsi, è un fondamentale passo avanti per dare il via alla più importante opera pubblica mai realizzata ad Anzio, finanziata dallo Stato con oltre sei milioni di euro. In vista del centenario dello storico edificio liberty, immortalato dal Maestro Fellini in Amarcord e location di capolavori del cinema internazionale, stiamo lavorando alacremente all’acquisizione di gran parte dell’area dell’Ospedale Militare, per ampliare il Parco della Villa di Nerone, per avviare con l’Università e la Soprintendenza una lunga stagione di scavi archeologici e per istituire un grande parco pubblico a ridosso della pineta di Via Roma, alle porte del centro cittadino. Sono percorsi complessi, ma siamo vicini a raggiungere entrambi gli obiettivi, che si aggiungono all’acquisizione, dalle Ferrovie, dell’area La Piccola, al nuovo Palazzetto dello Sport ed al nuovo Stadio del Nuoto, eccellenza nazionale”.

Lo ha affermato il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, in riferimento al recupero dell’edificio Paradiso sul Mare, alle importanti opere realizzate ed agli ambiziosi progetti ai quali, insieme alla Giunta ed alla maggioranza, sta lavorando dal primo giorno del suo mandato.

