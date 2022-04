Via libera del Consiglio comunale: la Fiumicino Tributi è definitivamente pubblica

Fiumicino – “Con l’approvazione, oggi in consiglio comunale, della modifica del regolamento della Fiumicino Tributi, la società diventa definitivamente pubblica. Abbiamo raggiunto un obiettivo qualificante del programma di governo”. Lo fa sapere, in una nota, il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino.

“Con questo atto, rendiamo pubblico una delle funzioni fondamentali della gestione del comune: la riscossione dei tributi – sottolinea il sindaco – e diamo alla Fiumicino Tributi anche la possibilità di svolgere le funzioni dell’agenzia delle entrate. Un passaggio che risolve molti problemi, per l’amministrazione e per i cittadini”.

“E’ una funzione che andrà esercitata con grande sapienza e oculatezza – aggiunge Montino -. Adesso che la società è pubblica il rigore nella gestione deve essere ancora più stringente e necessario di quanto non lo sia già stato finora. Deve essere una gestione non solo efficace, ma anche giusta nei confronti della cittadine e dei cittadini. Per questo serviranno professionalità di alto livello a servizio della città”.

“Ringrazio l’assessora al Bilancio, Anna Maria Anselmi e la commissione Bilancio del Consiglio comunale, con il suo presidente Giampaolo Nardozi, per il lavoro svolto per ottenere questo risultato” conclude Montino.

“E’ un passo epocale per il nostro Comune – aggiunge l’assessora Anna Maria Anselmi -, perché con la trasformazione della Fiumicino Tributi da società privata a società in house providing sarà il Comune stesso ad occuparsi di una serie di servizi che saranno così più efficienti e controllati dal Comune stesso. Questo segna una maggiore autonomia dell’amministrazione, ma soprattutto una maggiore efficienza per i cittadini”.

