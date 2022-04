Fiumicino, prolungati i termini per richiedere il contributo per l’affitto

Fiumicino – “Data la situazione difficile in cui ancora versano diverse famiglie e diverse persone del territorio, abbiamo deciso di prorogare i termini per la presentazione delle domande per ottenere il contributo all’affitto di casa”. Lo fa sapere, in una nota, l’assessora alle Politiche sociali del Comune di Fiumicino, Alessandra Colonna.

“E’ quindi possibile presentarle fino al 30 di aprile – spiega Colonna – con le modalità già previste dal precedente avviso . Saranno accettate anche le richieste, con tutta la documentazione in regola, presentate dall’1 aprile ad oggi. Quindi nessuno resterà escluso anche se non ha rispettato la vecchia scadenza”.

“Abbiamo ritenuto opportuno concedere un altro mese di tempo a chi non è riuscito a presentare la sua domanda – conclude Colonna -. Purtroppo gli effetti sociali ed economici della pandemia sono ancora evidenti e gravano su molte famiglie. Il Comune non può ignorare la situazione e fa la sua parte sostenendo le fasce più deboli della popolazione”.

