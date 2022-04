Formula Uno, Schumacher: “Sto bene, posso correre a Melbourne”

Il pilota tedesco di Formula 1 della Haas Mick Schumacher afferma di essere pronto per il Gran Premio d’Australia di domenica dopo che un grave incidente in qualifica gli ha impedito di correre in Arabia Saudita due settimane fa.

“Sto molto bene, non ci sono postumi. Le aspettative sono alte per essere in zona punti questa settimana, credo che potremmo farcela”, ha detto il 23enne ai giornalisti. (Adnkronos)(foto@HaasTeamf1-Twitter)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.