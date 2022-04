Gran Premio d’Australia, la Ferrari di Leclerc è la più veloce nelle libere

E’ la Ferrari di Charles Leclerc la più veloce nelle seconde prove libere del Gran Premio d’Australia.

Il pilota monegasco in 1’18”978 ha preceduto il campione del mondo della Red Bull Max Verstappen (+0”245) e il compagno di scuderia Carlos Sainz (+0”398).

Quarto tempo per la Alpine Renault di Fernando Alonso (+0”559) davanti alla Red Bull di Sergio Perez (+0”680). Ancora lontano le Mercedes con Gerge Russell undicesimo (+1”234) e Lewis Hamilton tredicesimo (+1”543).

I risultati della prima sessione di prove libere del GP d’Australia avevano riproposto una Ferrari davanti a tutti. Miglior tempo di Carlos Sainz davanti a Charles Leclerc con le due Red Bull staccate di oltre mezzo secondo e Sergio Perez davanti a Max Verstappen. (Ansa).

(foto@ScuderiaFerrari-Twitter)

