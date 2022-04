Latina, troppi ritardi a lavoro: infermiere “sfaticato” licenziato dall’Asl

Latina – E’ stato licenziato per giusta causa. L’Azienda sanitaria locale di Latina ha deciso di far cessare il rapporto di lavoro con il suo dipendente in quanto quest’ultimo non avrebbe rispettato gli orari di servizio.

La delibera dell’Asl è stata pubblicata sull’albo pretorio dell’Azienda specificando che si tratta di un “Licenziamento disciplinare con preavviso”. Provvedimento con il quale si fa riferimento, in particolare, alle sanzioni e alla responsabilità dei dipendenti con riferimento al comparto Sanità.

Nei confronti dell’infermiere l’Azienda aveva avviato un procedimento disciplinare dal 31 marzo scorso diretto al licenziamento che avrà effetto il 16 agosto prossimo, nel rispetto dei 4 mesi di preavviso. Resta comunque nella facoltà del dipendente impugnare il provvedimento davanti al Giudice del Lavoro, qualora ritenga di trovarsi di fronte a un atto illegittimo.

