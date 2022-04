Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. La perturbazione giunta mercoledì dal Mediterraneo occidentale sulle regioni centro-meridionali e pilotata da un vortice in spostamento dall’Italia verso i Balcani sta ancora agendo sul Sud Italia, con piogge e rovesci che impegnano anche la Sardegna. I suoi effetti andranno gradualmente attenuandosi nel corso della giornata, lasciando spazio a graduali schiarite entro sera. Sul resto d’Italia si assiste ad una pausa più soleggiata, ma un nuovo fronte in arrivo dal Nord Atlantico sta già raggiungendo l’arco alpino occidentale con la sua parte più avanzata. Questo condizionerà il tempo fino alla giornata di venerdì, prevalentemente sulle zone alpine di confine, con piogge e nevicate in innalzamento di quota fin verso i 2000m. Contemporaneamente sull’Italia si innalzerà un flusso di correnti più miti afro-mediterranee che determinerà un aumento delle temperature fino a venerdì, in un contesto molto ventoso per tese correnti occidentali.

METEO ITALIA VENERDI’ 08 APRILE. Temporanea attenuazione delle precipitazioni sulle Alpi confinali ad eccezione di quelle valdostane. Nuova intensificazione della nuvolosità in giornata sulle Alpi con piogge soprattutto sui settori di confine, in estensione alle zone orientali e in sconfinamento in serata alle Prealpi centro-orientali e localmente fino all’alta pianura lombardo-veneta; neve solo oltre i 2000m in abbassamento in serata a 1700m sui confini valdostani. Qualche pioggia anche su Levante Ligure e alta Toscana, specie sulle zone interne e comunque di debole intensità. Sul resto d’Italia tempo più stabile e soleggiato, pur con alcuni addensamenti innocui sulle regioni tirreniche e su quelle interne appenniniche. Venti tesi o forti tra sudovest e sudest con possibili mareggiate sulle coste occidentali delle isole e su quelle dell’alto Tirreno. Temperature in aumento con punte di 24/25°C al Nordovest, Abruzzo e Sicilia orientale. Per tutti i dettagli entra nella sezione Meteo Italia.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: correnti miti e umide da Ovest-Sudovest investono Toscana, Umbria e Lazio, apportando variabilità con nubi sparse e irregolari sull’Umbria, e maggiori addensamenti sui settori dell’alta Toscana, con locali deboli piovaschi o pioviggini tra Valdarno, Lucchesia, Versilia e Appennino, più frequenti tra Apuane e Garfagnana. Tendenzialmente più assolato sul Lazio. Clima mite con ulteriore rialzo termico e punte prossime ai 20-22°C nelle aree soleggiate. Venti moderati o forti da Ovest-Sudovest.

Commento del previsore Lazio

Residua instabilità prevista per la notte di giovedì su Toscana interna, Umbria e Lazio, associata a precipitazioni in prevalenza deboli; seguirà un miglioramento già dal mattino, seppur con cieli a tratti nuvolosi nel corso del giorno ed in serata, specie sui settori interni e appenninici della Toscana, dove non si escludono deboli piovaschi. Maggiori spazi soleggiati sul Lazio. Venerdì variabile, di nuovo con maggiore nuvolosità sui settori dell’alta Toscana, associata a deboli piogge, più frequenti sulle aree pre-appenniniche; tra sole e nubi sparse altrove. Rapido peggioramento nel corso di sabato ad opera di correnti instabili di matrice nord atlantica, che porteranno piogge e locali rovesci specie sui settori interni e lungo l’Appennino, con precipitazione in estensione anche alle aree centro-occidentali del Lazio (da confermare). Fiocchi in serata fin verso i 600-800m sull’Appennino Toscano. Andrà meglio da domenica. Temperature su valori miti, in calo soltanto tra domenica e lunedì con l’ingresso di correnti da Nord. Venti moderati-tesi dai quadranti Sud-Sudovest fino a sabato compreso.

(Fonte: 3B Meteo)