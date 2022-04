Nettuno – Questa mattina, i Carabinieri della Stazione di Nettuno, in vista delle imminenti Festività Pasquali, hanno donato alcune colombe all’Associazione Caritas diocesana di Nettuno, che saranno poi destinate alle famiglie più indigenti del territorio. Prima della consegna i Carabinieri hanno partecipato alla S. Messa celebrata da don Luca De Donatis presso la parrocchia di Sant’Anna di Nettuno. A seguire, alla presenza di numerose persone, tra cittadini e responsabili della citata associazione, sono state consegnate 50 colombe pasquali.

