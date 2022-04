Ostia, le fermate dei bus a Lido Centro e Acilia saranno “spostate”

Ostia – E’ quasi tutto pronto per la riorganizzazione delle fermate bus alle stazioni di Lido Centro e Acilia, nel decimo municipio. Ad annunciarlo è stato Leonardo Di Matteo, presidente della commissione Mobilità del Municipio X, che nel primo pomeriggio di venerdì 8 aprile ha indetto una conferenza stampa per illustrare tutte le novità che attendono due dei capolinea più importanti del territorio.

A rendere necessario il ripensamento della loro dislocazione all’esterno delle stazioni sarebbero questioni di sicurezza: “Da vent’anni i cittadini e i lavoratori del trasporto pubblico locale chiedono la messa in sicurezza di alcune fermate che, per essere raggiunte, richiedono l’attraversamento di altri capolinea o di strade pericolose – ha spiegato Di Matteo a ilfaroonline.it -. I tempi di realizzazione saranno molto brevi – promette -, perché ci stiamo già interfacciando con gli altri enti coinvolti. Tutto questo è stato possibile solo grazie all’intenso lavoro svolto dall’intera commissione, che ringrazio”.

Nel dettaglio si tratterà di trasferire le fermate Atac delle linee bus 05, 05B e 062 e il capolinea della C19 (per raggiungere le quali occorre, al momento, attraversare il capolinea dello 01) da piazzale della Stazione del Lido alla vicinissima via delle Vele, i cui parcheggi saranno spostati nello spazio liberato dalle fermate (e in particolare fra il civico 22 e il 29). I cassonetti, invece, saranno ricollocati dall’Ama nelle vie limitrofe.

Alla stazione di Acilia, invece, sarà realizzato un impianto semaforico che consentirà ai passeggeri di attraversare con più tranquillità le strisce pedonali e di raggiungere le fermate delle linee 04B, 012, 063, 017 e 068, localizzate al di là della via Ostiense.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ostia e del X Municipio, clicca su questo link.