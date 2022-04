Von der Leyen in lacrime a Bucha: “Crudeltà dell’esercito di Putin, qui l’umanità è andata in frantumi”

Kiev - "Qui è successo l'inimmaginabile". Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen durante la sua visita a Bucha, alle porte di Kiev. Qui, ha detto, "abbiamo visto il volto crudele dell'esercito di Putin, l'incoscienza e la freddezza con cui hanno occupato questa città''. A Bucha, ha aggiunto, ''l'umanità è andata in frantumi''.

It was important to start my visit in Bucha.

Because in Bucha our humanity was shattered.

My message to Ukrainian people:

Those responsible for the atrocities will be brought to justice.

Your fight is our fight.

I’m in Kyiv today to tell you that Europe is on your side. pic.twitter.com/oVEUOPDuD6

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 8, 2022