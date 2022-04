Papa Francesco in Ucraina, il Sindaco di Kiev: “Al lavoro per trovare una data”

Kiev – “Ho già invitato il Papa, gli ho inviato una lettera formale. Sarebbe un segnale molto potente averlo qui. Si tratterebbe di una visita simbolica molto importante, che porterebbe pace nel nostro Paese. La sua è una figura internazionale”. Lo ha dichiarato il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ospite di ’Sky TG24 Live In Bari, ribadendo che la presenza del Santo Padre a Kiev “porterebbe pace in Ucraina perché tutto il mondo lo guarda, tutto il mondo ascolta le sue parole”. “Abbiamo ricevuto alcune informazioni sul fatto che stanno cercando di trovare una data”, ha proseguito il sindaco, “se per caso verrà presa una decisione, sarebbe veramente meraviglioso dargli il benvenuto qui, per portare pace in Europa. Non dimentichiamoci, per favore, che questa guerra è la più grande in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale”.

