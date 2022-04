Venerdì Santo: al Colosseo sarà la famiglia protagonista della Via Crucis con il Papa

Città del Vaticano – Protagonista della Via Crucis con Papa Francesco, che dopo due anni di stop dovuti alla pandemia torna a celebrarsi al Colosseo (leggi qui), saranno le famiglie. Infatti, in occasione dell’anno dedicato alla famiglia, con cui la Chiesa celebra i 5 anni dall’esortazione apostolica Amoris laetitia, il Pontefice ha affidato la preparazione dei testi delle meditazioni e delle preghiere per le stazioni della Via Crucis del Venerdì Santo ad alcune famiglie legate a comunità ed associazioni cattoliche di volontariato ed assistenza. In base alle tematiche scelte, saranno sempre alcune famiglie a portare la croce tra una stazione e l’altra. A renderlo noto è il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni.

