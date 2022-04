Assoluti, Quadarella doppio pass negli 800 stile: Mondiali ed Europei centrati

Due sogni messi nella medaglia d’oro agli Assoluti. Prosegue ad avverarne di personali la Regina del mezzofondo mondiale ed europeo. Simona Quadarella vince il titolo agli Assoluti di Riccione e si qualifica sia per i Mondiali di Budapest che per gli Europei di Roma. Questi ultimi, sentiti particolarmente, in quanto saranno svolti in casa, nella sua città Eterna. Il tempo fatto in piastra negli 800 metri stile libero è stato quello di 8’24”23 e si prepara ad un’altra impegnativa estate: “L’obiettivo principale era il Mondiale. Speravo in un crono minore ma va bene così”.

Commenta poi gli impegni ravvicinati in calendario tra la competizione iridata a luglio e poi subito dopo quella continentale alcune settimane dopo: “C’è stato detto all’ultimo.. ma va bene lo stesso, faremo del nostro meglio”. Ai microfoni di Raisport la Quadarella tricolore sogna lo Stadio del Nuoto pieno tutto per lei: “Sarà una bella emozione.. molto bello davvero..”.

(foto@DeepBlueMedia)

