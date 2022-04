Cerveteri – “Insieme, continuiamo il meraviglioso percorso di cambiamento di Cerveteri iniziato dieci anni fa. Con questo spirito nella giornata di ieri, venerdì 8 aprile, tantissimi cittadini e cittadine hanno partecipato alla presentazione della candidatura a sindaco di Cerveteri di Elena Gubetti, attuale vicesindaco e Assessora alle Politiche Ambientali e Mobilità. Oltre 400 persone sono infatti intervenute allo Stabilimento Six Beach House di Campo di Mare per portare il proprio sostegno alla candidata Sindaca della coalizione Esserci”.

E’ quanto si legge in una nota congiunta a firma di Italia in Comune, Partito Democratico, Anno Zero, La Voce dei Consumatori, Noi per Cerveteri, Le Frazioni, che prosegue: “L’entusiasmo, l’affetto e la stima percepita in questi giorni e ancor di più ieri da parte di tantissime persone dimostra quanto la figura di Elena Gubetti sia la persona giusta per continuare il grande lavoro di cambiamento e sviluppo sostenibile di Cerveteri realizzato in questi 10anni di Amministrazione durante i quali lei ne è stata uno dei pilastri portanti – dichiarano le forze politiche della coalizione – ha saputo infatti occuparsi non solo di politiche ambientali ma anche di tematiche di enorme complessità da un punto di vista urbanistico. Fiore all’occhiello, è il lavoro svolto su Campo di Mare: il nuovo lungomare dei Navigatori Etruschi, per il quale sono già stanziati i fondi per il secondo e terzo lotto dei lavori, l’acquisizione a patrimonio comunale delle strade e dei servizi, il nuovo PUA – Piano di Utilizzo degli Arenili e l’arretramento della linea demaniale, restituendo di fatto la spiaggia ai cittadini e togliendola al privato”.

“Tutti grandi progetti questi – continuano le liste della coalizione – che sono stati ideati, portati avanti e poi a conclusione da questa Amministrazione e che nonostante una opposizione sconsiderata da parte di alcuni, grazie all’impegno di Elena Gubetti e ovviamente del Sindaco Pascucci, sono diventati realtà”.

“Sosteniamo Elena Gubetti con forza, con convinzione e con la totale certezza che è la persona giusta per governare Cerveteri – prosegue la nota – nei prossimi giorni avremo modo e occasione di continuare ad incontrare i cittadini in tutti i territori. Di certo non una novità per Elena e per la nostra coalizione, che ha fatto del rapporto diretto con la popolazione uno dei suoi punti di forza in tutti e dieci gli anni di mandato. Sarà occasione di incontro, di conoscenza del programma elettorale e delle candidate e candidati a sostegno di Elena Gubetti”.

