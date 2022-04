In autobus con 3 ordigni esplosivi: studente in manette

Viaggiava in autobus con 3 ordigni esplosivi. Uno studente che scendeva da un bus proveniente da San Severo, nel foggiano, è stato arrestato.

Ad insospettire la Polizia e la Guardia di Finanza è stato l’atteggiamento del ragazzo, era estremamente agitato.

E’ scattata la perquisizione, nel corso della quale è stato rinvenuto all’interno del bagaglio una batteria di fuochi d’artificio da 200 colpi. Ma anche di fronte a quel ritrovamento le forze dell’ordine hanno riscontato delle stranezze: il peso di quella scatola era eccessivo.

Ulteriori ricerche hanno consentito ad agenti e militari di trovare 3 candelotti esplosivi artigianali con miccia a lenta combustione.

Per il giovane sono scattate le manette.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.