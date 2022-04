Medico di famiglia a Pescia Romana: raggiunto l’accordo con la Regione

Montalto di Castro – “L’Amministrazione comunale di Montalto di Castro comunica che, attraverso un accordo sottoscritto tra la Regione Lazio e le OO.SS. dei Medici di Medicina Generale, per sopperire alla criticità di assistenza primaria a seguito del pensionamento del medico di Pescia Romana, è stato preso il provvedimento regionale sul quale il nuovo medico attuale può ampliare l’utenza fino a 780 assistiti; dopo il 10 maggio fino a 1500 assistiti. Possono ampliare le utenze, su base volontaria e temporanea, anche gli altri medici di medicina generale che svolgono l’attività sul territorio”. “La Regione ha seguito le nostre indicazioni – commenta il sindaco Sergio Caci – al fine di risolvere il problema dell’utenza. Il dialogo e l’analisi dei problemi portano sempre a buoni risultati”.

