Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. All’interno del flusso nord atlantico che ha cominciato a scavarsi già tra giovedì e venerdì fin verso le basse latitudini europee, un nuovo fronte sabato cercherà di valicare le Alpi e spingersi verso il Mediterraneo centrale. Sarà accompagnato in una prima fase da un flusso di correnti sudoccidentali che determineranno un peggioramento in giornata sulle regioni tirreniche centro-settentrionali. Questo in attesa che il fronte freddo valichi le Alpi raggiungendo in serata le regioni nordorientali, con il suo carico di aria fredda che provocherà un repentino abbassamento del limite delle nevicate fin sulla dorsale appenninica settentrionale. Domenica il fronte freddo sfilerà velocemente verso sud raggiungendo le regioni meridionali e distribuendo piogge, rovesci e qualche nevicata a quote collinari, ma sarà seguito da ampi rasserenamenti in estensione da nord.

METEO SABATO 09 APRILE. Inizio giornata ancora abbastanza soleggiato, pur con addensamenti su Alpi, specie confinali, Friuli VG, regioni tirreniche e Sardegna. Ma già nel corso del mattino aumenterà l’instabilità al Nordest e nel pomeriggio attesi piogge e rovesci su Trentino, alto Veneto e Friuli che entro sera si estenderanno a resto del Veneto, sudest Lombardia, Emilia orientale e Romagna, anche temporaleschi e localmente accompagnati da grandine e con limite neve in calo fino a 500/700m. Ampie schiarite invece al Nordovest, salvo addensamenti e nevischio sui confini alpini. Anche sulle regioni centrali tirreniche l’instabilità andrà aumentando nel corso del mattino, con piovaschi su interne toscane, laziali ed Umbria. In serata rovesci su Toscana centro-settentrionale, Umbria e Marche, in estensione a medio-alto Lazio e alto Abruzzo a fine giornata. Neve in abbassamento fin sotto i 1000m sull’Appennino centro-settentrionale. Permarranno condizioni più soleggiate al Sud e sulle isole, salvo la tendenza ad aumento della nuvolosità entro sera in Campania. Temperature in calo, specie al Centro-Nord. Venti tesi o forti occidentali, con Maestrale in Sardegna, fohn al Nordovest, Bora sul Golfo di Trieste e ancora Garbino sulle adriatiche. Mareggiate sulle coste occidentali delle isole e su tratti del Tirreno.

METEO DOMENICA 10 APRILE. Domenica la perturbazione scivolerà verso sud e agirà inizialmente sulle regioni meridionali e sul medio Adriatico con piogge e rovesci anche forti nelle primissime ore della giornata, probabilmente ancora in quelle notturne su Romagna e Marche, anche temporaleschi e con neve fin verso i 500m. I fenomeni tuttavia andranno gradualmente attenuandosi con il passare delle ore, favorendo ampi rasserenamenti entro sera, fino al Sud. L’aria fredda che spingerà il fronte verso sud determinerà l’ulteriore abbassamento del limite delle nevicate, fin verso quota 800/1000m sull’Appennino meridionale, 1000/1200m sui rilievi della Calabria. Sul resto d’Italia la giornata risulterà più soleggiata, grazie alla rimonta di un campo di alta pressione che dal Mediterraneo occidentale si espanderà verso l’Italia, salvo la formazione di addensamenti sui confini alpini centro-orientali per il passaggio della coda di un fronte in scorrimento a latitudini più settentrionali. Soffierà ancora un teso Maestrale al Centro-Sud, mentre andranno attenuandosi i venti al Nord. Temperature in generale diminuzione.

Evoluzione meteo Lazio

SABATO: un impulso di aria fredda collegato alla depressione Scandinava richiamerà correnti occidentali determinano ancora nuvolosità variabile o irregolare su Toscana, Umbria e Lazio, associata ad un passaggio prefrontale che determinerà entro pomeriggio qualche pioggia tra il debole e moderato sui settori interni e lungo l’Appennino. Instabile in serata in corrispondenza del rapido passaggio frontale, che porterà piogge sparse e brevi rovesci in particolare di nuovo su Toscana interna, Umbria ed entro tarda sera/notte successiva anche sull’alto Lazio. Quota neve in calo nella tarda serata a ridosso dei settori appenninici toscani, sul Casentino/Alta Tiberina poi su Appennino umbro, con locali fiocchi tra tarda sera e notte fin verso i 550-800m. Venti moderati-forti da Ovest-Sudovest, con raffiche in ulteriore rinforzo lungo le coste; rotazione dei venti notturna a Grecale con moderate/forti raffiche. Mare da molto mosso a agitato.

DOMENICA: Residua instabilità notturna su Umbria e Lazio in corrispondenza del passaggio frontale con qualche pioggia sparsa o breve rovescio specie sul Lazio entro metà notte; quota neve appenninica in calo anche sotto i 1000m in concomitanza degli ultimi fenomeni. Seguirà un rapido miglioramento, per una giornata soleggiata, salvo locale variabilità pomeridiana lungo l’Appennino. Venti moderati-tesi in rotazione dai quadranti settentrionali. Temperature in calo dalla sera. Mare da molto mosso a mosso.

Commento del previsore Lazio

Venerdì giornata variabile di nuovo con maggiore nuvolosità sui settori dell’alta Toscana, associata a deboli piogge, più frequenti sulle aree pre-appenniniche; nubi irregolari sull’Umbria ma senza precipitazioni, maggiormente soleggiato sul Lazio. Rapido peggioramento nel corso di sabato ad opera di correnti instabili di matrice nord atlantica, con prime piogge prefrontali in prevalenza deboli entro pomeriggio specie sui settori interni e lungo l’Appennino; seguirà una serata instabile in corrispondenza del passaggio frontale che porterà piogge e locali rovesci di nuovo in particolare sui settori interni e appenninici Toscani, Umbria ed entro tarda sera anche sull’alto Lazio. Locali e brevi piovaschi anche sui settori occidentali della Toscana. Quota neve dalla tarda sera in calo fin verso gli 800-900m sull’Appennino Toscano. Residua instabilità nella notte di domenica sul Lazio, interessato da qualche breve rovescio; seguirà un rapido miglioramento dal mattino, per una giornata soleggiata su tutti i settori salvo locale variabilità residua sull’Appennino laziale. Temperature su valori miti, in leggero calo soltanto tra domenica e lunedì con l’ingresso di correnti da Nord, ma poi in rapida ripresa. Venti moderati-forti dai quadranti Sud-Sudovest fino a sabato compreso. Seguite gli aggiornamenti sul sito.

(Fonte: 3B Meteo)