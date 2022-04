Mondiali di short track, l’Italia centra le semifinali nei 1500 metri

Inizia con il piede giusto l’Italia ai Mondiali di scena in Canada. Sul ghiaccio di Montreal la Nazionale degli allenatori Kenan Gouadec ed Assen Pandov avanza con cinque atleti su sei sui 1500 metri, tre sui 1000 e tre anche sui 500 metri. Bilancio dunque positivo nella prima giornata di gare.

Al femminile en plein sui 1500 con Gloria Ioriatti (Fiamme Oro), Cynthia Mascitto (Esercito), Arianna Valcepina (Fiamme Gialle) tutte qualificate alle semifinali. Avanti Valcepina sui 500 metri con il terzo posto in batteria mentre nei 1000 è Mascitto a centrare il pass con la seconda piazza nel turno di qualificazione.

Al maschile due azzurri su tre avanzano in tutti e tre i turni. Il veterano tricolore Yuri Confortola (Carabinieri) vola in semifinale sui 1500 metri con il secondo posto dei quarti mentre la terza posizione in batteria sui 1000 metri gli vale il pass per i quarti di finale. Luca Spechenhauser (Carabinieri) viene avanzato sui 500 metri dopo la penalizzazione dell’olandese Knegt e si qualifica nei 1500 con un buon terzo posto. Thomas Nadalini (Fiamme Oro), infine, all’esordio assoluto in una rassegna iridata, si qualifica per i quarti dei 500 metri e dei 1000 metri con due terzi posti in batteria.

(foto@AFLO)

