Nuoto, agli Assoluti brilla la stella di Benny Pilato: record nei 100 rana

Riccione – Clamoroso 1’05″83 di Benedetta Pilato che nuota la terza prestazione italiana dei 100 rana e stabilisce il record italiano cadette agli Assoluti Primaverili di nuoto in corso a Riccione, sottraendo un centesimo al personale di 1’05″84. Tempo peraltro già al di sotto del limite per i Mondiali (occorre nuotarlo in finale A).

“Mi sentivo bene, volevo provare a soffrire in vasca lunga – racconta la nuotatrice del CC Aniene, seguita da Vito D’Onghia – Da settembre a dicembre non sono riuscita ad allenarmi bene a causa di tanti problemi fisici. Con il 2022 ho avuto un po’ di continuità. Ai criteria ho ottenuto buoni riscontri e adesso cerco altre conferme”, ricorda la vice campionessa iridata in vasca lunga e vasca corta nei 50, oro europeo a Budapest 2021 dove ha timbrato il record mondiale in semifinale (29″30), che ai giovanili ha vinto il titolo in vasca corta con il record cadette e della manifestazione a un solo centesimo dal suo record italiano di 1’03″55. (federnuoto.it)(Foto di Giorgio Scala/DBM.)

