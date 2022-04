Roma, violazione delle norme anti-Covid e alcol oltre il “coprifuoco”: chiusi 2 locali

Roma – La Questura di Roma prosegue con i controlli nelle zone di San Lorenzo, interessate dalla movida notturna, con particolare attenzione agli esercizi commerciali in cui si somministrano e vendono alcolici. Nello specifico, i controlli sono stati effettuati dagli agenti del commissariato San Lorenzo con l’ausilio della stazione Mobile Camper, del Reparto Mobile di Firenze, del Reparto Mobile di Napoli e della Polizia Locale di Roma Capitale.

L’esito dell’attività ha portato al controllo di: 178 persone, 3 veicoli, 13 locali di cui 3 sanzionati amministrativamente, rispettivamente per il mancato cambio società, mancata esposizione O.S.P. e mancata esposizione degli orari.

E’ stato poi notificato un articolo 100 del T.U.L.P.S., con relativa chiusura per 5 giorni, al titolare di una pizzeria a largo degli Osci dove, in più circostanze, gli agenti durante i consueti controlli, hanno riscontrato violazioni inerenti la mancata osservazione delle misure per il contenimento del Covid-19, nonché violazioni circa l’asporto di bevande alcoliche oltre l’orario consentito con conseguenti sanzioni amministrative pari a 2250.

Posti i sigilli anche ad un secondo locale, in via dei Volsci, per la durata di 7 giorni. Qui, al titolare dell’esercizio, che aveva presentato ricorso per l’annullamento del provvedimento di chiusura del Questore del 18.02.2022, è stata notificata l’ordinanza di rigetto da parte del T.A.R..

Infine sono state 10 le sanzioni amministrative comminate per il consumo di alcolici oltre la fascia oraria consentita. La presenza della Polizia ha consentito di contrastare efficacemente la vendita da asporto di bevande alcoliche dopo le ore 23, misura che ha determinato una anticipata chiusura dei locali con contestuale deflusso che si è svolto in totale sicurezza degli avventori.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.