Tensione tra tassisti ed Ncc a Trastevere, Fascianelli (Anar): “Il problema è di rispetto dei regolamenti, non di categoria”

Roma – Momenti di tensione nei giorni scorsi al parcheggio taxi di Piazza Belli, a Trastevere, nel pieno centro di Roma. Ma stavolta il problema non è stato dei giovani che frequentano in massa la zona, bensì la diatriba è nata tra alcuni tassisti fermi al parcheggio dei taxi e un Ncc con autorizzazione proveniente dalla Calabria. Sul posto è intervenuto il Gruppo pronto intervento traffico di Roma Capitale.

Sull’episodio è intervenuto Ivano Fascianelli, presidente Anar, il quale ha anche inviato una comunicazione formale alla forze dell’ordine competenti.

“Già dal 2020 – spiega Fascianelli – abbiamo denunciato che nel territorio di Roma insistano irregolari di ogni tipo, persino persone già rinviate a giudizio per il reato di falso ideologico proprio per l’uso fraudolento di autorizzazioni Ncc extra provinciali.

Il problema, oltre che ovviamente di tipo economico per chi fa il proprio lavoro seguendo le regole, sta diventando di ordine pubblico. L’escalation di tensioni sociali che il mancato rispetto dei regolamenti innesca, in un periodo già di profonda crisi del settore e più in generale dell’economia nazionale, può deflagrare. Un rischio che vogliamo scongiurare, chiedendo solo il rispetto delle regole e l’applicazione delle normative votate in Consiglio comunale.

Voglio ribadire – spiega Fascianelli – che il problema non è assolutamente tra taxi e Ncc, come troppo spesso viene narrato dalle cronache, bensì tra regolari e irregolari. Taxi e Ncc regolari, di Roma e provincia, non sono affatto in disaccordo tra di loro.

Le tensioni nascono quando qualcuno, utilizzando licenze di altri Comuni, viene a togliere lavoro a chi lo fa rispettando le regole. Da qui le tensioni sociali, che potrebbero essere evitare – conclude – con controlli più accurati e con l’applicazione del regolamento già approvato in Consiglio comunale”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.