Assoluti di nuoto, Ceccon fa il vuoto nei 100 dorso: arriva il pass per il Mondiale

Riccione – Il Thor del dorso ha sganciato il tuono e si è preso la qualificazione per il Mondiale. Nei 100 dorso il dio Thomas Ceccon ha fatto il vuoto e neanche troppo in forma, come lui stesso ha dichiarato a margine della vittoria dell’oro assoluto a Riccione.

L’azzurro, argento olimpico nella 4×100 stile a Tokyo, ha detto ai microfoni di Raisport: “La condizione non era al massimo, la ho fatto il tempo che volevo. Sotto 53” va benissimo”. E’ ottimo evidentemente il crono di 52”99 se porta il giovane campione della Nazionale Italiana del nuoto a volare a Budapest e pure a Roma. Gareggerà nel suo Paese per la medaglia continentale forse più bella.

Svela poi quei baffi che richiamano l’attenzione sul suo viso. Dipende dalla 4×200 e coinvolge Gregorio Paltrinieri, in una simpatica scommessa: “Nessuno voleva fare la 4×200, non abbiamo duecentisti.. Greg mi ha detto ..’se li tieni la faccio io la staffetta’ allora ho i baffi..” (ride).

(foto@DeepBlueMedia)

